Galatasaray’ın 1 taşla vurduğu 2 kuşu açıkladılar: Yarı final sonrası övgü yağdı

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray Konyaspor’u 5-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Sarı kırmızılılara galibiyete getiren golleri Osimhen, Torreira, Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise Pedrinho’dan geldi. Galatasaray’ın finaldeki rakibi Trabzonspor-Göztepe maçının galibi olacak.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Galatasaray’a övgü yağdı. Spor yazarları sarı kırmızılıların Süper Lig’deki diğer takımların çok önünde olduğunu belirterek 1 taşla vurduğu 2 kuşu açıkladı.

Spor yazarlarının yaptığı yorumlardan bazıları şöyle:

Bülent Timurlenk (Sabah): Galatasaray, ligde Konyaspor'u deplasmanda ve evinde tek farklı mağlup ederken ilk yarıda Konya tribünlerinin önünde kalesinde 17 hücum görmüştü. O günlerden bu yana köprünün altından çok sular aktı. Dün Konya'ya giderken ligde kalesini son 2 maçta kapatan ve iki kulvarda doludizgin giden bir takım vardı. Recep Uçar'ın final hayali için bir puan mücadelesi olan lig maçından farklı olarak kupada risk alması bekleniyordu. Ancak bu açık oyun Galatasaray gibi yetenekli ayaklara sahip bir takım için bulunmaz Hint kumaşıydı. Okan Buruk'un az rotasyonlu kadrosu final kapısını aralayacak skoru daha ilk yarıdan buldu. Bu farkı sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesi kadar son haftalarda ayağının yerden kesilmesine de bağlamamız lazım. G.Saray için Türkiye Kupası'nda finale adını yazdırmak iki kupa hedefi adına önemli. Okan Buruk'un da kariyerinde şampiyonluklar ve kupa var. Ama aynı sezonda ikisi birden yok. Ancak bundan daha önemli bir futbol gerçeği var. Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra Buruk ve öğrencilerinin Kadıköy'den yarı final bileti olması Mourinho'nun kimyasını bozdu. Portekizli, dizilişi de değiştirdi, iyi oynayanlara da haksızlık etti. O tarihte iki kulvarda yarış devam ederken bir taşla iki kuş derseniz işte futbol gerçeği budur. Final için ağır basan takım Trabzonspor. Fikstüre bakarsanız önce lig, arkasından kupa finali. İki Trabzonspor-Galatasaray maçı bizi bekliyor. Neler olacak göreceğiz.

Banu Yelkovan (Hürriyet): Konyaspor'un sadece ligde değil kupada da etkileyici bir performansı var aslında. Ligde son 5 maçlarından 4 galibiyet çıkardılar, kupada çeyrek finalde iskenderunspor’u 3-0 yenerek yarı finale geldiler. Genelde ‘1-0 olsun, bizim olsun’ mottosuyla ilerliyorlar. Az atıyorlar ama son Hatay maçını bir kenara bırakırsak, az da yiyorlar. Recep Uçar yönetiminde savunma güvenliğini önde tutarak adım adım ilerleyen istikrarlı bir takıma dönüştüler. Gel gör ki rakip Galatasaray, form anlamında değil Konya’nın, ligdeki hemen her takımın birkaç adım önünde. Mayıs yaklaşırken Galatasaray, sadece liderlikteki puan farkını değil, temposunu da artırarak ilerliyor. Sakatı, cezalıyı, rotasyonu fark etmeyen bir iştahla sahaya çıkıyor ve grup aşamasında 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası geçen form grafiğini göz kamaştırıcı boyuta çıkardı. Evet, Konyaspor için bu maç 2017’de Aykut Kocaman’la aldıkları kupa sonrası finale en yaklaştıkları maç ama Galatasaray da bu son derece zorlayıcı sezonu iki kupayla kapatma hedefine çok yakın ve bu maçı kolay bırakmayacaktır diyorduk maç öncesi. Maç işte tam da bu atmosferde başladı. Tribünler doluydu; sahaya etki etmeye çalışan bir taraftar vardı. Galatasaray üstünlüğünü daha 25. dakikada ilan etti. Mertens’in asistini değerlendiren Osimhen, rakip ayırmaksızın attığı gollerle çoktan bu sezonun simge ismine dönüştü. Devre bitmeden hemen önce, bir başka istikrarlı isim sahneye çıktı: Torreira. İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Konya’nın umduğu erken gol de Galatasaray’dan geldi. 48. dakikada Osimhen’in asistiyle ağları bulan Sallai, evsahibinin umutlarını daha da azalttı. Pedrinho’nun 53’teki golü bir kıvılcım yaratsa da, Macar milli yalnızca iki dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak bu ışığı da söndürdü.Maçın skorunu Yusuf Demir belirledi ve Mertens’in 3 asist yaptığı maç sonrası Galatasaray finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Serkan Akcan (Fanatik): Okan Buruk kendisini şampiyonluğa taşıyan son iki sezonun oyun şablonundan şubat ayınon başında Gaziantep maçından itibaren vazgeçmek gibi bir hatada bulunmuştu. 20 Şubat’ta Ali Sami Yen’deki Alkmaar maçına kadar ligdeki maçlarını kazansa da oyun standardıyla birlikte Avrupa Ligi’ni kaybetmişti. Okan hoca için Fenerbahçe derbisi dönüm noktası oldu. O günden bu yana ön tarafta Mertens, Morata ve Sara’yı sürekli değiştirse de arka tarafta iki savunma bekli dörtlü hattı bozmadı ve fabrika ayarlarına dönmeyi başardı. Bugün gelinen nokta da Galatasaray’ın artık net tarif edilen güçlü bir oyunu ve geniş bir oyuncu havuzu var. Üstelik Fenerbahçe’nin puan kaybıyla şampiyonluk yarışında güçlenen oyunuyla avantajı da iyice eline geçirdi. Bundan iki ay önce sahada büyük bir türbülansa giren Galatasaray bugün makine düzeninde oynamanın meyvelerini topluyor. Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a karşı deplasmanda oynamasına rağmen oyunun başlangıç düdüğüyle birlikte üstünlük kurdu. Osimhen’den başlayarak her bir Galatasaraylı futbolcu aşırı istekli, enerjikti. Nijeryalı forvet için hangi platformda oynadığının bir önemi yok gerçekten. Her maç aynı istek, aynı coşku. Okan Buruk’un bu sezon en büyük şansı da bu. Konya’ya karşı Galatasaray skoru erken koparınca kulübesi de oyuna girebildi. Zaten başlangıçta Günay Güvenç Muslera’dan formayı almıştı. Sanırım Galatasaray’ın Muslera’yı transfer etmesinden sonra arkasına aldığı en iyi yerli kaleciyi izliyor olabiliriz. Günay, kalesinde güven veriyor. Galatasaray yönetiminin elini yaz transfer döneminde kaleci transferi esnasında rahatlatacağa benziyor.