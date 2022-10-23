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Galatasaray'ı Beşiktaş maçında bekleyen tehlike

Galatasaray, ligde bu hafta Karagümrük'le, ardından da Beşiktaş'la karşılaşacak. Derbide sarı kırmızılı takımın 2 yıldızı oynamayabilir 

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 22:40
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Galatasaray'ın 2 yıldızı Beşiktaş maçında olmayabilir

Galatasaray'ı Beşiktaş maçında bekleyen tehlike
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Galatasaray'ın Alanyaspor maçında iki önemli oyuncusu kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterdi. 

Abdülkerim Bardakcı da, Alanyaspor maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Efecan Karaca’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Abdülkerim’e direkt kırmızı kart verdi.

Sacha Boey ve Abdülkerim, eğer PFDK tarafından iki maç ile cezalandırılırsa Beşiktaş derbisini kaçıracak. Haftaya deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak olan Galatasaray sonraki hafta ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

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