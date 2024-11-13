Galatasaray’ın 2 yıldızı futbolu bırakıyor. Alternatifler şimdiden belirleniyor

Süper Lig’de liderliği elinde bulunduran ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı sonuçlar alan Galatasaray’a 2 kötü haber geldi. Sarı kırmızılılar sezon sonunda 2 yıldızından mahrum kalacak.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera sezon sonu futbolu bırakacak. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Muslera’nın kararı sonrası bir hamle de Mertens’ten geldi. Galatasaray’ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Mertens’in de sezon sonu aktif futbolculuk kariyerine son noktayı koyacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLER ŞİMDİDEN BELİRLENİYOR

Mertens ve Muslera’nın kararlarını bildirmesi sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim harekete geçti. Tecrübeli teknik adam, Muslera ve Mertens’in alternatiflerinin şimdiden belirlenmesini istedi.

Galatasaray’da Emre Utkucan yönetimindeki Scout Departmanı, kaleci ve 10 numara için kapsamlı bir araştırma içine girdi. Muslera'nın gitme kararı ve jübile istemesine rağmen, yoğun ısrar sonrası bunu bir sene erteleyen 37 yaşındaki Mertens’in yerine alınacak futbolcular, bu şekilde belirlenecek. Utkucan ve ekibinin bir liste hazırlığı içerisinde olduğu, adayların Teknik Direktör Okan Buruk'a iletileceği ifade edildi.