Galatasaray'ın 3. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılılar 2. ön eleme turunu geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana maçının galibi ile karşılaşacak.
Editör: Fatma Demirkaya
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı-kırmızılılar 2. ön eleme turunu geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.