Galatasaray'ın 3. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana maçının galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın 3. Ön Eleme turundaki rakibi belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar 2. ön eleme turunu geçmesi halinde PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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