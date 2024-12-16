Galatasaray'ın 3’lüsü Michy Batshuayi’den

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3’lük skorla mağlup etti. Maçın sonunda futbolcular ve teknik ekip büyük bir coşku yaşarken, Batshuayi de gol attığı müsabakanın ardından taraftarların isteğini yerine getirerek üçlü çektirdi. Galibiyetin ardından futbolcular, taraftarlarla birlikte sevinç içinde kutlama yaptı.

5. GOLÜNE İMZA ATTI

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 5’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde konuk ederken, 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu maçın 63. dakikasında penaltıdan gol attı. Batshuayi, kaleci Uğurcan Çakır’ın ters köşesini seçerek topu ağlara gönderdi ve maçta 3-3'lük eşitliği sağladı.

Bu gol, Batshuayi'nin Süper Lig’deki 5. golü olurken, Avrupa kupalarında da 2 gol kaydetmişti. Maça yedek başlayan Batshuayi, 59. dakikada Elias Jelert'in yerine oyuna dahil oldu.