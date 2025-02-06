Galatasaray'ın 4. transferi Carlos Cuesta

Nelsson'un ayrılığının ardından defans hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı. Galatasaray devre arasında daha önce Ahmed Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Carlos Cuesta Galatasaray için İstanbul'a geldi. Kolombiyalı futbolcu bugün 3.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak. Bu transfer için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cuesta Genk'te bu sezon 13 maçta forma giyerken 1 gol attı.

Galatasaray defansının bel kemiği Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.