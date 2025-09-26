Galatasaray'ın 7. harikası! Firesiz lider

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı dev maç öncesi ligde hata yapmadı.

Beşiktaş'ı yenen, Fenerbahçe'den puan alan rakibi karşısında Icardi'nin golüyle 1-0 galip gelen sarı kırmızılılar yedide yedi yaparak en yakın rakibiyle puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

GALATASARAY'DAN TARİHİ SERİ

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray lig tarihinde ilk kez 7'de 7 ile sezona başladı.

DEPLASMANDA GOL YEMİYOR

Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynadığı her maçta en az 2 gol bulma serisini Alanya’da sonlandırsa da, 1-0’lık galibiyetle namağlup unvanını koruyarak bu sezon dış sahada gol yemeyen tek takım olma özelliğini de sürdürdü.

ALANYASPOR EVİNDE 6 MAÇ SONRA YENİLDİ

Süper Lig'de evinde oynadığı son 6 maçta yenilmeyen ve son 3 maçta gol yemeyen Alanyaspor’un serisi, Galatasaray karşısında sona erdi.

ICARDI GOL KRALLIĞINDA LİDER

Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 5 kez ağları havalandıran Mauro Icardi gol krallığında ilk sırada yer aldı.

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sallai, Barış, Sane, Icardi

ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY

1' Hakem Zorbay Küçük'ün ilk düdüğüyle karşılaşmaya Alanyaspor başladı.

12' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Orta sahada topla buluşan Maestro tek başına atağı sürükleyerek ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

16' Icardi ofsayta takıldı. Singo'nun ceza sahası dışından şutunda defanstan seken top Icardi'nin önüne düştü. Icardi şutunda Ertuğrul gole izin vermezken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Alanyaspor savunmasında derinliğin kaybolduğu anda Icardi defans arkasına koşu yapan Barış Alper'i gördü.Topa hareketlenen Barış Alper Lıma'ya faul yaptı.

21' Ertuğrul'dan Sane'ye gol izni yok! Eren Elmalı'nın ortasında Leroy Sane arka direkte müsait pozisyondfa kafayı vurdu. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul gole izin vermedi.

22' GOL! Galatasaray golcüsüyle öne geçti. Şık bir çalımla rakibini geçen Singo'nun yerden sert bir şekilde kale önüne çevirdiği topu Icardi klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.

26' Alanyaspor net fırsattan yararlanamadı. Defans arkasına sızarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu şutunda Uğurcan'ı geçemedi. Devamında İbrahim Kaya'nın şutunda defanstan seken top kornere çıktı.

31' Sarı kart! Galatasaray'ın hızlı atağını kesen Makouta'ya sarı kart çıktı.

33' Icardi bir kez daha ofsayta yakalandı. Sane ince bir pasla Icardi'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Şutunda Ertuğrul'a takılan Icardi için ofsayt bayrağı kalktı.

37' Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta Uğurcan Çakır'dan seken topu Hwang tamamlamak istedi. Ancak defans zamanında araya girdi.

39' Sarı kart! Zorbay Küçük, Aliti'ye Icardi'yi formasından çektiğini işaret ederek sarı kart gösterdi.

İlk Yarı Sonucu: Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray'da oyuncu değişikliği: Torreira ikinci yarıda yerini Lemina'ya bıraktı.

47' Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Icardi, şutunda çerçeveyi tutturamadı.

50' Alanyaspor İbrahim Kaya ile tehlikeli geldi. İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ogundu kaleyi düşündü. Uğurcan, Galatasaray savunmasından seken topu kornere çıkmadan yakaladı.

55' Uğurcan kalesinde devleşti. İbrahim Kaya’nın uzaktan şutunda Uğurcan topu köşeden çeldi. Seken topu Yusuf kaleye doğru çevirmek istedi ama Uğurcan bir kez daha tehlikeyi savuşturdu.

58' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği: Hwang'ın yerine Mounie oyuna girdi.

61' Uzaktan şansını deneyen Hadergjonaj'ın şutunda top, Uğurcan'ın kucağında kaldı.

63' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği: Sara ve Abdülkerim kenara gelirken İlkay Gündoğan ile Jakobs oyuna dahil oldu.

66' Barış Alper'in sağ kanattan sürüklediği atakta ceza sahasında topla buluşan Leroy Sane şutunda Alanyaspor savunmasına takıldı.

70' Alanyaspor'da iki oyuncu değişikliği: Hadergjonaj ve İbrahim Kaya kenara geldi. Ruan ile Hagi oyunda.

71' Barış Alper bir kez daha müsait pozisyondaki Sane'yi gördü. Ancak Sane çok kötü bir şut çıkardı.

75' Alanyaspor gole yaklaştı. Dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

80' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği: Makouta'nın yerine Janvier oyuna dahil oldu.

83' Alanyaspor direğe takıldı! Savunma arkasına sarkan Yusuf Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ama şutunda bu kez direğe takıldı.

85' Galatasaray'da oyuncu değişikliği: Victor Osimhen, Barış Alper'in yerine oyuna girdi.

90' Alanyaspor ikinci kez direğe takıldı! Ruan'ın ceza sahası dışından şutunda Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top direkten döndü.

90+3' Alanyaspor maçta beraberliğe hiç olmadığı kadar yaklaştı. Mounie yüzde yüzlük gol pozisyonunu değerlendiremedi.

90+5' Mounier yine kaçırdı. Maestro'nun ortasında Mounie ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top az farkla üstten dışarı gitti.

Maç Sonucu: Alanyaspor 0-1 Galatasaray