Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys’a elenen sarı-kırmızılılar galibiyet alarak kendini affettirmek istiyor.

Young Boys maçından oldukça farklı bir ilk 11 ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakçı, Metehan Baltacı, Jelert, Kerem Demirbay ve Mertens'e şans verdi

İşte ilk 11’ler:

Adana Demirspor (Muhtemel): Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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