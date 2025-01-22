Galatasaray’ın Ahmed Kutucu için ödeyeceği para ortaya çıktı

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Galatasaray’ın Ahmed Kutucu için ödeyeceği para ortaya çıktı

Galatasaray, Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu’yu transfer etmeye çok yaklaştı. Sarı kırmızılıların golcü oyuncu için ödeyeceği para ortaya çıktı.

Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucuyu renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar, bir süredir yürüttüğü transfer görüşmelerinde imza aşamasına geldi. Eyüpspor cephesinden gelen son açıklamada transferin bitmesinin an meselesi olduğunun altı çizildi.

Sarı kırmızılıların golcü oyuncu için ödeyeceği para ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray, bonservis bedeli olarak Eyüpspor’a 6 milyon euro ödeyecek. Öte yandan golcü oyuncuya yıllık 1 milyon euro ücret verilecek.

Bu sezon Eyüpsspor forması ile oynadığı futbolla büyük çıkış yakalayan Ahmed Kutucu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynadı. Kariyerine forvet olarak başlayan golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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