Galatasaray'ın Alanyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu belli oldu. Tedavisi devam eden Ismail Jakobs, kadroda yer almadı.

GALATASARAY KAMP KADROSU

1 Fernando Muslera

5 Eyüp Aydın

6 Davinson Sánchez

7 Roland Sallai

8 Kerem Demirbay

10 Dries Mertens

11 Yunus Akgün

17 Eren Elmalı

18 Berkan Kutlu

19 Günay Güvenç

20 Gabriel Sara

26 Carlos Cuesta

29 Przemysław Frankowski

30 Yusuf Demir

34 Lucas Torreira

38 Atakan Ordu

42 Abdülkerim Bardakci

45 Victor Osimhen

50 Jankat Yılmaz

53 Banş Alper Yılmaz

67 Berat Luş

77 Álvaro Morata

21 Ahmed Kutucu

83 Efe Akman

23 Kaan Ayhan

90 Metehan Baltacı

24 Elias Jelert

99 Mario Lemina