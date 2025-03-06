Galatasaray'ın Alanyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu belli oldu. Tedavisi devam eden Ismail Jakobs, kadroda yer almadı.
GALATASARAY KAMP KADROSU
1 Fernando Muslera
5 Eyüp Aydın
6 Davinson Sánchez
7 Roland Sallai
8 Kerem Demirbay
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
17 Eren Elmalı
18 Berkan Kutlu
19 Günay Güvenç
20 Gabriel Sara
26 Carlos Cuesta
29 Przemysław Frankowski
30 Yusuf Demir
34 Lucas Torreira
38 Atakan Ordu
42 Abdülkerim Bardakci
45 Victor Osimhen
50 Jankat Yılmaz
53 Banş Alper Yılmaz
67 Berat Luş
77 Álvaro Morata
21 Ahmed Kutucu
83 Efe Akman
23 Kaan Ayhan
90 Metehan Baltacı
24 Elias Jelert
99 Mario Lemina