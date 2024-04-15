Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan büyük sürpriz

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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan büyük sürpriz
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, rakibinin kazandığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor:

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Aurier, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi

AURIER İLK MAÇINDA

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'da yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Serge Aurier'e Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans verdi.

Aurier, bu maçla birlikte Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkacak.

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