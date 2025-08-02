Galatasaray'ın alternatif forması satışta! Liseye atıf

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formasını tanıttı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı yaptığı paylaşımda forma tasarımının sarı kırmızılı kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındığı açıklandı. Paylaşımda şöyle denildi: "Mekteb-i Sultani’nin izinden, gücü tarihinden. 2025/26 Galatasaray Alternatif Forması, şimdi satışta."

Forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.

