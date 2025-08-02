Galatasaray'ın alternatif forması satışta! Liseye atıf

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Galatasaray'ın alternatif forması satışta! Liseye atıf

Yeni sezona Victor Osimhen ve Leroy Sane fibi flaş iki transferle girecek Galatasaray, alternatif formasını duyurdu. Formanın Galatasaray Lisesi'nden esinlendiği belirtildi.

Galatasaray, yeni sezonda giyeceği alternatif formasını tanıttı. Sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yaptığı yaptığı paylaşımda forma tasarımının sarı kırmızılı kulübün kurulduğu yer olan Galatasaray Lisesi'nden (Mekteb-i Sultani) ilham alındığı açıklandı. Paylaşımda şöyle denildi: "Mekteb-i Sultani’nin izinden, gücü tarihinden. 2025/26 Galatasaray Alternatif Forması, şimdi satışta."

Forma tanıtım videosunda Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mario Lemina, Lucas Torreira, Ismail Jakobs ve Eren Elmalı yer aldı.

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