Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor

Süper Lig'in 36 haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın takım kadrosu belli oldu.

Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı müsabaka için Ankara'ya tam kadro eksiksiz gidecek.

Galatasaray, 3 puanı kazanması durumunda veya şampiyonluk yolunda en takın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor mücadelesinde alacağı sonuca göre 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da Ankara deplasmanına cezalı Zaniolo da dahil olmak üzere A takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular götürülüyor.

İşte Galatasaray'ın kadrosu;
Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.

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