Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımının CEV Cup 16'lı Final Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Statüye göre, CEV Şampiyonlar Ligi 32'li Final Turu'nda karşılaşacak olan Fino KAPOSVAR (Macaristan) - Hypo Tirol INNSBRUCK (Avusturya) ve OK STRUMICA (Makedonya) - Olympiacos PIRAEUS (Yunanistan) eşleşmelerinin kaybedenlerinin kendi aralarında oynayacağı maçın galibi, CEV Cup 16'lı Final Turu'nda Sarı Kırmızılıların rakibi olacak.

CEV Cup 16'lı Final Turu'nda ilk maç 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul’da, rövanş maçı ise 19-21 Kasım 2024 tarihlerinde deplasmanda oynanacak.

Eylül ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Balkan Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası’na katılması halinde 32'li final turunda Yunanistan’ın AO Thiras takımıyla karşılaşacak.

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