Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız oyuncu imzayı attı: Taraftarlar çılgına döndü
Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı transferi resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu'na en yakın gazeteci konuştu! Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı gidiyor?
Okan Buruk çileden çıktı! Galatasaray'da büyük kriz