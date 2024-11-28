AZ Alkmar ilk dakikadan golü buldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Li̇gi̇'ni̇n 5. haftasında Hollanda temsi̇lci̇si̇ AZ Alkmaar'a konuk olacak. Afas Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horati̇u Fesni̇c yönetecek.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 gali̇bi̇yet ve 1 beraberli̇k aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puan ve averajla 3. sirada gi̇rdi̇.

AZ Alkmaar i̇se UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde haftaya 6 puanla 17. sırada gi̇rdi̇. Bu sezon UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Fenerbahçe'yi̇ 3-1 mağlup eden Hollanda temsi̇lci̇si̇, organi̇zasyonda 2'şer gali̇bi̇yet ve mağlubi̇yet yaşadı.

Maçın henüz 2. dakikasında AZ Alkmar'lı Mijners, topu ağlara gönderdi. AZ Alkmar, 1-0 önde.

İlk 11’ler

AZ Alkmaar: Zoet; Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.