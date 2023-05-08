Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı kritik maçın 11'leri açıklandı

Süper Lig lideri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
Kritik maçın ilk 11'leri açıklandı;
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo
FORM DURUMLARI
Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, son 2 haftadır sahadan galibiyet ile ayrılamadı.
Başakşehir ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik grafik çizdi. Ayrıca Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 2 haftalık galibiyet serisi yakaladı.