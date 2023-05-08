Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı kritik maçın 11'leri açıklandı

Süper Lig'de Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Zirve yolundaki kritik maçın ilk 11'leri açıklandı. İşte ilk 11'ler...

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynayacağı kritik maçın 11'leri açıklandı

Süper Lig lideri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Kritik maçın ilk 11'leri açıklandı;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo

FORM DURUMLARI

Galatasaray, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, son 2 haftadır sahadan galibiyet ile ayrılamadı.

Başakşehir ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik grafik çizdi. Ayrıca Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 2 haftalık galibiyet serisi yakaladı.

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