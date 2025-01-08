Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçı kapsamında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçta 11'ler belli oldu.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i evinde konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Günay, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Efe, Berkan, Sallai, Yusuf, Kerem, Batshuayi.

Başakşehir (Muhtemel) Volkan; Duarte, Hamza, Opoku, Lima; Berat; Keny, Ömer Faruk, Pelkas, Figueiredo; Davidson

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