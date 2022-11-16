İtalya'nın dev kulübü Torreira'yı istiyor

Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın, Uruguaylı futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Milan'ın, orta sahada forma giyen Ismael Bennacer'in yanına yeni bir isim aradığı, genç oyuncu Tommaso Pobega'nın da şu an için yeterince ikna edici olmadığı için Torreira'ya yöneldiği aktarıldı.

26 yaşındaki Torreira'nın, piyasa değerinin Arsenal dönemine göre düştüğü ve şu anda 15 milyon euro olduğu vurgulandı.

Milan'ın da 2 milyon kiralama bedeli ile birlikte 12-13 milyon euro'luk satın alma maddesi olan bir teklif düşündüğü ifade edildi. Galatasaray'la şimdiden temasların başladığı ve birkaç gün içerisinde müzakerelerin de başlayabileceği öne sürüldü.

Öte yandan Milan'ın, Torreira transferi için sarı-kırmızılıların ilgilendiği Fode Ballo-Toure'yi de kullanabileceği kaydedildi.



GALATASARAY 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Galatasaray, sezon başında Lucas Torreira'yı 6 milyon euro bonservis bedeli ile Arsenal'den kadrosuna katmıştı. Başarılı orta saha, şu ana dek sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı.