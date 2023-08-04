Galatasaray'ın başı UEFA ile dertte. İki yıldızdan birinin takımdan gitmesi gerek

Kadrosuna kattığı yıldızların aksine sadece Mustafa Mohamed'in Nantes’e satışından 5 milyon 750 bin Euro bonservis geliri elde eden sarı-kırmızılıların başı dertte, Finansal Fair Play (FFP) hesabında 14 milyon Euro ekside bulunan Galatasaray yönetimi bazı yıldızlarını satmak istiyor. Bunun için de 2 aday var; Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson.

ZANIOLO'NUN EN BÜYÜK TALİBİ JUVENTUS

Geçtiğimiz Şubat ayında Roma’dan 15 milyon Euro’ya transfer edilen Zaniolo’nun menajeri, Juventus, Milan, Suudi Arabistan kulüpleri ve biri Newcastle United olduğu öğrenilen 2 Premier Lig ekibiyle görüşme halinde. Transferde en ciddi alıcı olarak görünen Juventus bir ay önce 20 milyon Euro artı ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi bonservisiyle vermeyi teklif etmiş ancak kabul edilmemişti.

3 MİLYONU ROMA'YA GİDECEK

Oyuncunun sözleşmesinde 35 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi yer alsada Galatasaray yönetimi net 30 milyon Euro’ya İtalyan oyuncuyu takımdan göndermeye razı. İtalyan yıldızın 30 milyon Euro bedelle satılması durumunda sarı-kırmızılılar Roma’ya 3 milyon Euro ödeme yapacak.

NELSSON'U KAFAYA KOYDULAR

Sarı-kırmızılıların Danirmarkalı stoperi Nelsson için de İngiliz ekibi Tottenham aylardır görüşme halinde. İngilizler, 5 milyon Euro’su bonus olmak üzere toplam 22 milyon Euro’luk bir bonservis teklifi sundu. Galatasaray ise net 22 milyon Euro talep ediyor. Danimarkalı stoperin transferinde kararlı olan Tottenham’ın önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.