Galatasaray'ın bayrağı Akdamar Adası’nda dalgalandı

Galatasaray taraftarı ve doğa fotoğrafçısı Muzaffer Salcıoğlu, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan badem ağaçlarının arasında sarı-kırmızı bayrağı dalgalandırdı.

Van Gölü'nün incisi Akdamar Adası, doğanın büyüleyici güzelliği kadar taraftar coşkusuna da sahne oldu. Baharın habercisi beyaz ve pembe çiçeklerle süslenen adada açılan Galatasaray bayrağı, doğa ile taraftar sevgisinin buluştuğu anlamlı bir görüntü oluşturdu. Tarihi Akdamar Kilisesi ile tanınan ada, bu kez Galatasaray sevdasına da ev sahipliği yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Konuya ilişkin konuşan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Salcıoğlu, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntülemeye çalıştığını belirtti. Akdamar Adası'nın her yıl yüzbinlerce insan tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Salcıoğlu, "Nisan ayının ikinci haftasından sonra badem ağaçlarının çiçek açması, adayı daha da özel kılıyor. Böylece muhteşem bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Türkiye'nin birçok ilinden doğa fotoğrafçıları gelerek bu güzellikleri görüntülüyor. Biz de bu kez farklı bir şey yapmaya karar verdik. Taraftarı olduğum Galatasaray'ın sarı-kırmızı bayrağını açmak istedim. Adadaki tarihi ve doğal değerlere özen göstererek, yüksek bir noktada bu görüntüyü kaydettim. Sosyal medya hesabımda paylaştım ve oldukça ilgi gördü" dedi.