Galatasaray'ın bekleyişi sona erdi: Osimhen kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın bekleyişi sona erdi: Osimhen kararını verdi

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'den kötü haber geldi. İtalyan basını Osimhen'in kararını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve attığı gollerle şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İtalyan La Gazzetta dello Sports gazetesinin haberine göre sarı kırmızlıların bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Serie A'da devam edecek.

Habere göre Juventus'un genel menajeri Damien Comolli ile görüşen Osimhen, Torino ekibiyle sözlü anlaşma sağladı.

Comolli'nin temmuz ortasında sona erecek 75 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunun sona ermesi için Osimhen’e ‘bekle’ dediği iddia edildi.

Bu tarihten sonra Juventus ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis arasında pazarlıkların başlayacağı belirtildi.

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