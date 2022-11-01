Okan Buruk kurt hoca Güneş'i işte böyle vuracak

Aslan'ın hocası Okan Buruk, teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Şenol Güneş'i getiren ve ilk maçında Ümraniye'yi farklı mağlup eden Siyah-Beyazlı ekibin maçını, kurmaylarıyla birlikte takip etti. Karşılaşmanın detaylı bir analizini yapan Buruk, derbinin taktiğini de bu doğrultuda belirledi. Okan hocanın dikkatini çeken en önemli detay ise hücum gücü yüksek olan Beşiktaş'ın, geride hataya çok açık bir oyun oynaması.

Derbide Nef Stadı'ndaki taraftarın desteğini de arkasına alacaklarını göz önünde bulunduran Okan Buruk, Kartal'ı bir anlamda kendi silahıyla, yani hücum ve tempoyla vurmayı deneyecek. Bu sezon pozisyon sonuçlandırma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, buna rağmen yine oyun ağırlığını hücum aksiyonlarına ayıracak. Buruk, ön alan baskısının en ileri uçtan, hatta rakip ceza sahasından başlamasını istiyor. Defans dörtlüsünün de orta sahaya mümkün olduğu kadar yaklaşması, alanın tümüyle daraltılması ve Beşiktaş savunmasının maç boyunca hataya zorlanması hedefleniyor.