Beşiktaş'ın Galatasaray'a neden kaybettiğini futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Üst üste korner kazandılar. Özellikle Rosier'in savunduğu kanaldan etkili olmaya çalıştılar.

Bazen maçlarda gol "Geliyorum" diyor. Bu maçta da öyle oldu. Galatasaray ilk 20 dakikada gole yakın taraftı. 18. dakikada da bunu başardı. Rashica'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz arka direkte topu kafayla indirdi. Orada kademede Beşiktaş defansından kimsenin olmaması enteresandı. Gelen topa da bom boş durumdaki Icardi çok güzel vurdu. Galatasaray'ı öne geçirdi bu gol.

Golden sonra Beşiktaş'ın canlandığını gördük. Sanki golü yemeyi bekliyorlardı karşı kaleye gitmek için. Belki 4-5 pası peş peşe yapamadılar ama en büyük özellikleri olan duran toplardan tehlikeli olmayı yine başardılar. Fernandes'in ceza alanı içine gönderdiği topu Saiss kafayla indirdi, Cenk de "Sen Icardi'ysen ben de Cenk'im" dercesine çok güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi.

İlk yarı 1-1 bitti. Ama bu yarıda dikkat çeken özellikler vardı. Bir kere Beşiktaş kalecisi Mert çok güzel iki kurtarış yaptı. Beşiktaş'ın kalesine gelen her top gol oluyor anlayışını yıktı. Kendimi tutamıyorum. Yine Valerien Ismael'e getireceğim sözü. Mert varken neden macera aradın da diğer kalecileri tercih ettin? Bu sorunun cevabı sır olarak kalacak.

Mert'in kurtarışlarından da anlaşılacağı gibi ilk yarıda oyun olarak daha üstün olan taraf Galatasaray'dı. Beşiktaş bir de kayıp verdi bu yarıda. Rosier sakatlandı. Yerine Tayfun girdi. Belki beklendiği gibi üst düzey bir mücadele olmadı ilk yarıda ama heyecan vardı sahada.

İkinci yarı durgun başladı. Ama sonra hareketlendi oyun. Galatasaray bu kez daha çok kendi yarı sahasında görünüyordu ama hızlı ataklarla da etkili olmaya çalışıyordu. Amacı da ortaya çıktı. 59'da Oliveira'nın ortasında yine ceza alanında bom boş kaldı Icardi. Kafayla da topu ağlara yolladı. Icardi gibi bir adamın bu kadar boş kalması hakikaten enteresandı.

Şenol Güneş golden sonra oyuna müdahale etmeye karar verdi. NKoudou ve Salih'i alıp yerlerine Redmond ve Muleka'yı aldı. Okan Buruk da Kerem'i soktu oyuna. Ardından Beşiktaş'ta sakatlanan Umut Meraş'ın yerine Necip girdi.

Şenol Güneş'in müdahalelerine rağmen Galatasaray daha etkili görünüyordu ve pozisyon da buluyordu. Icardi yine boştu yine pozisyondaydı. Bu kez gol olmaması ve topun direkten dönmesi Beşiktaş'ın şansıydı.

Artık geri sayım başlamıştı maçın bitmesi için ve Beşiktaş topyekün saldırmak istiyordu. Saldıracaktı ama ani ataklarla da kalesinde tehlike yaşıyordu. 75'te Kerem'in şutunun direkten dönmesi mesela. Bu da Galatasaray için şanssızlık, Beşiktaş için şanstı.

80'den sonra sanıyorum Okan Buruk galibiyeti koruma adına yaptı değişiklikleri. Mertens'in yerine Berkan'ı alması bunun kanıtıydı. Dubois'i de aldı sonra.

Beşiktaş son dakikalarda artık beraberliği sağlamak için varını yoğunu ortaya koydu. Cenk'in güzel vuruşunu Muslera kurtardı. Ardından Weghorst elverişli pozisyonda topu üsten auta attı. 87'de Galatasaray atağında Rashica'nin vuruşunu Mert'in kurtarmasını da atlamayalım.

90 artılarda önce Nelsson'un sonra da Torreira'nın durduk yerde kendilerini yere atıp zaman çalmaya çalışmaları bu derbiye yakışmadı hiç. Okan Buruk da onunla birlikte Oliveria'yı da aldı oyundan zaten.

Maçı Galatasaray kazandı. Hani deriz ya hep "İyi oynayan kazansın" diye. Açık konuşmak gerekirse Galatasaray Beşiktaş'tan daha iyi oynadı. 2 gol attı, 2 topu direkten döndü. Bir de Icardi faktörü var tabi. Bu maçın Galatasaray'ın galibiyetiyle bitmesinin en önemli nedeniydi. Adam tepeden tırnağa golcü. Bunu gösterdi.

Hakeme gelirsek. Hataları yok muydu? Vardı elbette. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Genelde iyi maç yönetti. Maçın kaderini etkileyebilir mi diye kuşkular vardı ama hepsini boşa çıkardı. Galatasaray'ı kutlarken Meler'i de tebrik ediyoruz elbette.