Flaş Çağlar Söyüncü iddiası. Süper Lig'in devi görüşüyor

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.
Premier Lig ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki stoperin yeni kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor.
Habere göre Galatasaray, milli yıldız için önümüzdeki hafta da görüşmelerini sürdürecek.
Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'dan 2018 yılında 21 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Premier Lig kariyerinde 91 maça çıkan Çağlar, 3 gol kaydetti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.