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Flaş Çağlar Söyüncü iddiası. Süper Lig'in devi görüşüyor

Galatasaray transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:21
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Galatasaray'ın Çağlar Söyüncü ile transfer için görüşüldüğü iddia edildi

Flaş Çağlar Söyüncü iddiası. Süper Lig'in devi görüşüyor
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Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.


İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki stoperin yeni kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor.

Habere göre Galatasaray, milli yıldız için önümüzdeki hafta da görüşmelerini sürdürecek.

Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'dan 2018 yılında 21 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Premier Lig kariyerinde 91 maça çıkan Çağlar, 3 gol kaydetti.

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