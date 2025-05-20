Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon

Galatasaray'ın çılgın kutlama planı: Hedef 1 milyon

Başakşehir maçı sonrası kupasına kavuşacak Aslan, 53 bin 978 kişilik RAMS Park’la sınırlı kalmak istemiyor.

Süper Lig’de 25. kez şampiyon olan Galatasaray’da şimdi camia ve taraftarların en çok merak ettiği konu kutlamaların nerede yapılacağı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk kupasına sezonun son haftasında RAMS Park’ta Başakşehir ile oynanacak maçın ardından kavuşacak.

Spor Arena’nın haberine göre; Sarı- kırmızılılar şampiyonluk kupasına sezonun son haftasında RAMS Park’ın kapasitesinin 53 bin 978 kişi olması nedeniyle kutlama sadece statla sınırlı olmayacak. Okan Buruk, Kayseri maçı sonrası Florya’da kutlama olmayacağını net olarak ifade ederken hedef Yenikapı’da taraftarla buluşmak.

Valiliğe izin için başvuran Galatasaray yönetimi yanıt beklerken hedef 1 milyon taraftarla birlikte ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğu kutlamak.

5 YILDIZLI FORMALAR SATIŞTA

25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray 5 yıldızlı formaları görücüye çıkardı. GS Store’daki ürünlerini güncelleyen sarı kırmızılılar 2024-25 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu. Ayrıca 5 yıldızlı tişört, atkı ve bayraklar da taraftarın beğenisine sunuldu. Bu arada logoda diğer 4 yıldızın üstüne konan 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlandırılabileceği de öğrenildi.

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