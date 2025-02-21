Galatasaray’ın derbi davetine Ceferin’den yanıt geldi

Kaynak: SporX
Galatasaray’ın derbi davetine Ceferin’den yanıt geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Başkanı Ceferin’i Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemesi için davet etmişti. Özbek’in davetine Ceferin’den yanıt geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın derbi davetine olumsuz yanıt verdi.

Sporx’te yer alan habere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e gönderdiği davetten istediği yanıtı alamadı.

"Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." notuyla Ceferin'e davet gönderen Galatasaray, UEFA Başkanı'ndan "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle Türkiye'ye gelemeyeceğim" yanıtı aldı.

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