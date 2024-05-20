Galatasaray'ın derbi öncesi şampiyonluk ayini görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın derbi öncesi şampiyonluk ayini görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi oynanmadan önce Mauro Icardi üzerinden ayin gerçekleştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk son haftaya kaldı.

Galatasaray camiası büyük üzüntüye boğulurken, derbi öncesi Galatasaray taraftarının ayin yaptığı ortaya çıktı.

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ICARDI ÜZERİNDEN AYİN YAPILDI
Taraftarlar, Galatasaray bayrağının üzerinde yer alan Icardi fotoğrafına ayin yaptı.

Ellerindeki bardaktaki suyu bayrağın önüne döken taraftarlar, hep bir ağızdan bağırdı.

O anlar sosyal medyada yayınlanırken, video milyonlarca görüntülenme aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, videoya 'Derin Galatasaray' yorumunu yaptı.

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