1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Beşiktaş alarmı: Futbolculara 5 emir

Okan Buruk'tan Beşiktaş alarmı: Futbolculara 5 emir

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk planını hazırladı. Buruk, futbolcularıyla da bir toplantı yaptı

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:46
Takip Et

Galatasaray'ın derbi planı belli oldu

Okan Buruk'tan Beşiktaş alarmı: Futbolculara 5 emir
+
Aa
-

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Derbiden galibiyet bekleyen teknik direktör Okan Buruk'un planını hazırladığı, futbolcularıyla da bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Buruk, futbolcularından isteklerini şöyle sıraladı:

1- Maça baskılı başlanacak. Beşiktaşlı futbolculara boş alan bırakılmayacak.

2- Ne olursa olsun hakemlere itiraz edilmeyecek, bire bir konuşmalara girilmeyecek.

3- Beşiktaşlı futbolcuların olası kışkırtmalarına karşı dikkatli olunacak, tartışma ortamından uzak kalınacak.

4- Savunma oyuncuları duran toplar dışında ileri çıkmayacak, defans güvenliği elden bırakılmayacak.

5- (Muslera ve Kerem'e) Sarı kart ceza sınırında olan futbolcular Başakşehir maçında cezalı duruma düşmemeleri için daha dikkatli olacak.

Okan Buruk'un sahaya süreceği onbir konusunda ise henüz kararını veremediği ancak kalabalık bir orta saha ile mücadele etmeyi planladığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
2
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
3
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
4
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
5
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
6
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
7
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Gaziantep Şehitkamil SYDV 11 işçi alacak
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Mersin'de hayvancılığa destek sürüyor
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Suudi Arabistan'ın petrol şirketi para basıyor: Üçüncü çeyrekte dudak uçuklatan kâr
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
﻿Astımı mide ve bağırsak ülseri olanlar kullanmasın. Uzmanı uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.