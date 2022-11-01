Okan Buruk'tan Beşiktaş alarmı: Futbolculara 5 emir

Galatasaray, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Derbiden galibiyet bekleyen teknik direktör Okan Buruk'un planını hazırladığı, futbolcularıyla da bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Buruk, futbolcularından isteklerini şöyle sıraladı:

1- Maça baskılı başlanacak. Beşiktaşlı futbolculara boş alan bırakılmayacak.

2- Ne olursa olsun hakemlere itiraz edilmeyecek, bire bir konuşmalara girilmeyecek.

3- Beşiktaşlı futbolcuların olası kışkırtmalarına karşı dikkatli olunacak, tartışma ortamından uzak kalınacak.

4- Savunma oyuncuları duran toplar dışında ileri çıkmayacak, defans güvenliği elden bırakılmayacak.

5- (Muslera ve Kerem'e) Sarı kart ceza sınırında olan futbolcular Başakşehir maçında cezalı duruma düşmemeleri için daha dikkatli olacak.

Okan Buruk'un sahaya süreceği onbir konusunda ise henüz kararını veremediği ancak kalabalık bir orta saha ile mücadele etmeyi planladığı öğrenildi.