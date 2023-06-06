Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi finalistleri Inter ve Manchester City'nin liglerinde de Şampiyonlar Ligi bileti alması sebebiyle elemelere 2. Tur'dan başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

2. turda olması kesinleşen takımlar, Norveç'ten Molde, Danimarka'dan Kopenhag, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Güney Kıbrıs'tan Aris Limassol oldu.

Cimbom, 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacak 20 takım arasında en iyi UEFA puanına sahip 3. takım durumunda yer alıyor.

Galatasaray'dan daha iyi puana sahip olan takımlar ise Dinamo Zagreb ve Kopenhag.

Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak.