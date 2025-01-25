Galatasaray'ın dinamosu Torreira yolcu mu?

Galatasaray 11'inin değişmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira için Arjantin'in dev kulüplerinden Boca Juniors devreye giriyor. 2026 yılına dek Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldız için transfer teklifi gelebilir.

BOCA JUNIORS DEVREDE

Hürriyet'in haberine göre Torreira'yı Ander Herrera'nın transferi ve Leandro Paredes'in olası dönüşünün ardından Boca Juniors kadrosuna katmak istiyor. Dünya Kulüpler Kupası'nda Haziran ayında yer alacak Boca Juniors'ın ilk rakibi Benfica olacak. Torreira'nın transferi için sezon sonu bekleniyor. Sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri olan Torreira geçmiş yıllarda Arjantin temsilcisi Boca Juniors'a olan hayranlığını dile getirmişti.