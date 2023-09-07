Galatasaray'ın dolandırıcılık davası açtığı avukat öldü. Duruşmada ortaya çıktı

Galatasaray Spor Kulübüne bağlı şirketlerin avukatlığını yaptığı sırada dolandırıcılık yaparak şirketleri zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanan avukat Ayşegül Egemen hakkındaki davanın, sanığın yargılama aşamasında ölmesi nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

KAYNAK: AA
Galatasaray'ın dolandırıcılık davası açtığı avukat öldü. Duruşmada ortaya çıktı

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Galatasaray Futbol Kulübü Derneği adına bir avukat katıldı.

Mahkeme Başkanı, nüfus kayıt sistemine göre sanık Ayşegül Egemen'in öldüğünü belirterek, ölümüne ilişkin belgenin dava dosyasına konulduğunu bildirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Egemen'in 8 Haziran 2023'te ölmüş olması nedeniyle "güveni kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ayşegül Egemen'in, bir kısım dava ve icra dosyalarını takip etmek üzere noter onaylı vekaletname ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar AŞ'nin, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin ve Galatasaray İletişim ve Pazarlama Hizmetleri AŞ'nin vekilliklerini üstlendiği aktarılmıştı.

Egemen'in vekillik göreviyle bağdaşmayan birtakım usulsüz işlemler yaptığı iddia edilen iddianamede, Galatasaray'ın 4 şirketinden aldığı toplamda 427 bin 954 lirayı haksız yere uhdesinde tutarak bu şirketlerin zararına neden olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, avukat olduğu için hakkında kovuşturma izni alınan sanığın "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 6 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

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