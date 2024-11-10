Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Galatasaray Samsun karşısında öne geçti

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Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Galatasaray Samsun karşısında öne geçti

Süper Lig’de Galatasaray evinde lig ikincisi Samsunspor'u konuk ediyor. Maçın henüz başında Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig’de heyecan Galatasaray - Samsunspor mücadelesiyle devam ediyor.
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Anıl Usta üstleniyor.

Rams Park’ta oynanacak karşılaşma 10 Kasım Pazar günü saat 16:00’da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Karşılaşma öncesi iki takımın 11’leri belli oldu. Karşılaşma öncesi Icardi’nin sakatlığı sonrası takımın çift forvetle çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu.

İşte Galatasaray ve Samsunspor’un 11’leri:

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Heyecanla beklenen maç başladı! Galatasaray'da Victor Osimhen maçın henüz başında attığı kafa golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

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