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Icardi'nin eşi Nara’yı İstanbul'a gelmesi için nasıl ikna ettiği ortaya çıktı

Arjantin’de yayın yapan America TV Mauro Icardi transferinin perde arkasını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 11:01
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi Galatasaray'a gelmek için önce eşini ikna etmiş

Icardi'nin eşi Nara’yı İstanbul'a gelmesi için nasıl ikna ettiği ortaya çıktı
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Galatasaray yöneticileri, ağustos ayında gizlice İstanbul’a getirip gezdirdikleri Wanda Nara’yı ikna etmek için olağanüstü çaba gösterdi. Wanda, kulübün tüm yabancı futbolculara sağladığı standart imkanların dışında, pahalıya patlayacak birçok ekstra talepte bulundu; sarı kırmızılılar hepsini karşılamayı taahhüt edince yılın transferi gerçekleşti.

Yabancı futbolcu transfer etmek her zaman zor iştir. Önce, eğer varsa kulübüyle anlaşmaya çalışırsınız, ardından futbolcuyla masaya oturursunuz. Bazen oyuncuyu ikna etmek de yetmez; ailesi de önemlidir. Eşini hatta anne babasını razı etmek gerekir. Hele hele transfer etmek istediğiniz oyuncu Mauro İcardi gibi dünya çapında bir isimse işiniz iki kat daha zorlaşır... Arjantin’de yayın yapan America TV’deki LAM programı, Galatasaray yöneticilerinin İcardi’yi renklerine bağlamak için ne büyük zorlukları aştığını ortaya çıkardı. Programda, ünlü futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara’nın bu transferde oynadığı kritik role dikkat çekilerek, sarı kırmızılıların Wanda’nın özel isteklerini kabul ettikten sonra oyuncuyu kadrosuna katabildiği ifade edildi.

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Ağustos ayı ortasında Galatasaray Kulübü’nün daveti üzerine İstanbul’a gelip Boğaz’da lüks bir otelde bir gece konaklayan; Bebek’te kendilerine tahsis edilecek villayı, en güzel mekanlarını ve kentteki ünlü SPA merkezlerini gezen Wanda Nara, daha sonra sarı kırmızılı yöneticilere ‘ekstra’ taleplerinin yer aldığı bir liste sundu. Listede, kulübün tüm yabancılara sunduğu araba, tercüman ve ülkeye gidiş-dönüş uçak biletlerinin dışında, özel aşçı, ailenin 5 çocuğu için okul, 24 saat şoförlü özel araç ve aralık ayına kadar lüks bir otelde oda tahsis edilmesi istekleri yer aldı. Galatasaray yönetimi bu taleplerin hepsini kabul edince İcardi’nin transferi gerçekleşti.

WANDA NARA TÜRKİYE’YE GELMEDEN ÖNCE UZUN UZUN DÜŞÜNDÜ

Bu arada Wanda Nara’nın kardeşi Zaira Nara, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Wanda epey düşündükten sonra Türkiye’ye gitmeyi kabul etti. Kendisiyle bir hafta Miami’de vakit geçirdik ve Türkiye’ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Eğer evli iseniz çocuklarınız varsa okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim” dedi.

Mauro Icardi dün sarı kırmızılı kulübün sosyal medyasına yaptığı açıklamada “Eşim ve çocuklarım bir kez Türkiye’ye gelmişlerdi ve burada Galatasaray forması almışlardı. Diyebilirim ki kader bizim Galatasaray’la buluşmamızı istiyormuş” diye konuştu.

Wanda Nara ise; İstanbul'u her zaman çok severdim. Birçok defa ziyaret ettim. Tatillerde annem ve çocuklarımla. Tabii şimdi ilk defa yaşamak için geliyorum, bu biraz daha farklı olacak. Ama şehir hakkında çok şey biliyorum daha önce birçok kez geldim." ifadelerini kullandı.

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