Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da fırtına gibi esiyor. Oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar sadece evlerinde 10 kişi kaldıkları mücadelede Beşiktaş ile 1-1'lik eşitliği bozamamışlardı.

2.80'lik puan ortalaması tutturan Aslan, Avrupa'nın dev kulüplerini arkasında bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 10 haftada hanelerine 28 puan yazdırdı. Cimbom, Real Madrid, Barcelona, Arsenal gibi ekipleri solladı. Listede sadece 8'de 8 yapan Bayern Münih'in arkasında kaldı.

Galatasaray'ın dünyada tek bir rakibi var! - Resim : 1

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE DE ÜST SIRALARDA

Galatasaray'ın 2. sırada olduğu listede Trabzonspor ve Fenerbahçe de kendilerine üst basamaklarda yer buldu. Fatih Tekke önderliğinde iyi bir sezon girişi yapan bordo-mavililer, 2.30'luk puan ortalamasıyla 5. sırada yer alıyor. Domenico Tedesco ile iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe de 2.20 puan ortalamasıyla Barcelona ile birlikte 10. sırayı paylaşıyor.