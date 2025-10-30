Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon da fırtına gibi esiyor. Oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan sarı-kırmızılılar sadece evlerinde 10 kişi kaldıkları mücadelede Beşiktaş ile 1-1'lik eşitliği bozamamışlardı.

2.80'lik puan ortalaması tutturan Aslan, Avrupa'nın dev kulüplerini arkasında bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 10 haftada hanelerine 28 puan yazdırdı. Cimbom, Real Madrid, Barcelona, Arsenal gibi ekipleri solladı. Listede sadece 8'de 8 yapan Bayern Münih'in arkasında kaldı.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE DE ÜST SIRALARDA

Galatasaray'ın 2. sırada olduğu listede Trabzonspor ve Fenerbahçe de kendilerine üst basamaklarda yer buldu. Fatih Tekke önderliğinde iyi bir sezon girişi yapan bordo-mavililer, 2.30'luk puan ortalamasıyla 5. sırada yer alıyor. Domenico Tedesco ile iyi bir form grafiği yakalayan Fenerbahçe de 2.20 puan ortalamasıyla Barcelona ile birlikte 10. sırayı paylaşıyor.