Galatasaray’ın Dybala harekatının ayrıntıları ortaya çıktı. İlk temas İtalya’da sağlandı

Roma forması giyen ve takımdan ayrılması beklenen Dybala’nın menajerinin İstanbul’a gelmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Arjantinli yıldızın menajeri Galatasaray yönetimi ile bir araya gelirken Trabzonspor maçını statta izledi. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncu ve kulübü ile anlaşması durumunda devre arasında takıma katılması bekleniyor.

Galatasaray’ın gündeme bomba gibi düşen transfer harekatının ayrıntıları ortaya çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetimden Abdullah Kavukçu ile kasım ayındaki milli arada İtalya’ya giderek Dybala ile ilk teması sağladığı öğrenildi. Sarı kırmızılılar, Roma’da hem Arjantinli yıldız hem de menajeri ile bir araya geldi.

Sonrasında ise gündeme bomba gibi düşen gelişme gerçekleşti ve Dybala’nın menajeri Carlos Novel, İstanbul’a geldi ve Galatasaray-Trabzonspor maçını Abdullah Kavukçu’nun locasında izledi.

Transfer için İstanbul’da görüşme yapılırken son sözü ise Galatasaray Teknik Direktörü Buruk söyleyecek. Tecrübeli teknik adamın transfere onay vermesi durumunda yönetim finansal koşulları yerine getirerek yıldız oyuncuyu kadroya katacak.

ROMA İLE GÖRÜŞME HENÜZ GERÇEKLEŞMEDİ

Öte yandan Sky Sports’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi henüz Roma yönetimi ile görüşme yapmadı. Sarı kırmızılıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncunun transferi için erken aşamada olduğu kaydedildi.

Haberde, Galatasaray'ın sezonu kapatan Mauro Icardi yerine Dybala'yla kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi.

Roma’da kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız, bu sezon 18 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Dybala, kariyeri boyunca çıktığı 521 maçta 189 gol ve 83 asist kaydetti.