Galatasaray’ın Dybala’ya ilk teklifi belli oldu. İşte menajerinin yanıtı

Kaynak: Sabah
Galatasaray’ın Dybala’ya ilk teklifi belli oldu. İşte menajerinin yanıtı

Galatasaray, Roma forması giyen Dybala için ilk teklifini yaptı. Arjantinli oyuncunun menajerinin yanıtı sonrası pazarlığın devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray, Avrupa'da ses getirecek bir transfer için daha kolları sıvadı. Roma'dan Paulo Dybala'nın peşinde olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün futbolcunun menajeri Carlos Novel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Novel'in 15 milyon euroluk maaş beklentisini sunduğu ancak bunun Galatasaray tarafından kabul görmediği belirtildi. Tavan ücret olarak Icardi'nin 10 milyon euroluk maaşını belirleyen sarı-kırmızılılar, Novel'in teklifine olumsuz yanıt verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine Novel, rakamı 12 milyon euroya kadar çekti. Galatasaray cephesi ise Dybala'nın maaşını 10 milyon euronun altına çekmesini istiyor.

Dybala bu sezon Roma'da 18 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterirken 965 dakika sahada kaldı.

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