Galatasaray’ın Dybala’ya teklifini İtalyanlar duyurdu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Roma'da top koşturan Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

İtalyan basınında da büyük yankı uyandıran Galatasaray-Dybala flörtü için yeni bir iddia gündeme geldi. Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Dybala'ya 10 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Haberde ayrıca Dybala için Arjantin'e dönerek Boca Juniors forması giymenin de bir opisyon olduğu belirtildi.

Dybala bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.