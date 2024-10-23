Galatasaray’ın Eflsborg maçı 11’i belli oldu. Okan Buruk’tan sürpriz tercih

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Galatasaray’ın Eflsborg maçı 11’i belli oldu. Okan Buruk’tan sürpriz tercih

Galatasaray’ın Elfsbrog maçı 11’i belli oldu. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk kadroda büyük sürprizlere imza attı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Elfsborg’u ağırlayacak. Saat 17.30’da başlayacak maç öncesi sarı kırmızılıların 11’i belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk sahaya sürpriz bir 11 çıkarıyor. Sarı kırmızılılar sahaya 3’lü savunma ile çıkarak çift forvetle oynayacak.

İşte Galatasaray’ın sahaya çıkacak 11’i:

Günay; Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim; Yunus Akgün, Sara, Torreira, Mertens, Barış Alper; Icardi, Osimhen.

Öte yandan Elfsborg'un maçtaki 11'i şöyle:

Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Baidoo, A. Zeneli

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