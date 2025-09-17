Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen sürprizi

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray, perdeyi Eintracht Frankfurt karşılaşması ile açacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, Almanya'ya gitti.

Süper Lig devi, bu mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken, kadroda olması beklenen Victor Osimhen, kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Eintracht Frankfurt maçına saatler kala...

