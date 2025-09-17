Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen sürprizi

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı! Victor Osimhen sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılacak olan Galatasaray, bu mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray, perdeyi Eintracht Frankfurt karşılaşması ile açacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan Cimbom, Almanya'ya gitti.

Süper Lig devi, bu mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken, kadroda olması beklenen Victor Osimhen, kafilede yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

