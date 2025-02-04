Galatasaray’ın “el freni” ortaya çıktı: Bu oyunla nereye kadar?

Süper Lig’in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların tek golünü yeni transfer Ahmed Kutucu attı. Galatasaray aldığı galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etti.

Spor yazarları maçla ilgili yapıkları yorumlarda Galatasaray’ın kadro ve oyun yapısını eleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde sarı kırmızılıların en büyük “el freninin” yedek kulübesi olduğunun altı çizildi.

Spor yazarlarının yaptığı yorumlar şöyle:

Tunç Kayacı (Fanatik): İkinci yarısı futbol olarak değişen bir şey yoktu sadece daha net gol pozisyonu yakalayan bir Galatasaray vardı sahada. Ancak orta alandaki etkisizlik bu yarıda da devam etti. Özellikle temassız ve pasif mücadeleden yoksun futbol, Gaziantepspor’un etkili ataklar geliştirmesini sağladı. Ancak ev sahibi ekip final toplarını kullanmada son derece beceriksiz olması Galatasaray adına bir şanstı. Skordan bağımsız bu kadronun 3 kulvarda mücadele etmesi çok çok zor gözüküyor. Yeni transferlerin, takım savunmasını güçlendirecek kalitede olması gerekir, aksi halde puan kayıpları kaçınılmaz olur... Kısaca bu oyunla nereye kadar...

Levent Tüzemen (Sabah): Sistemler maç kazanmaz, stratejiler başarıyı getirir. Morata transferinden sonra Okan Buruk, planlarını 3-4-1-2 anlayışı üzerine yapacak. Çünkü Okan Hoca, ikili forvet oynamayı Osimhen-İcardi ile birlikte denedi ve başarılı da oldu. Bu sistemin işlemesi için bana göre 3 temel kural var;1-Savunmanın üçlüsünden birinin çok hızlı bir oyuncu olması gerekir. Abdülkerim ve Kaan Ayhan hızlı değiller. Tek Sanchez yetmez. Defansa alınacak oyuncunun çok hızlı olması gerekir. | 2-İki kanatta oynayacak oyuncuların hızı, çabukluğu ve orta becerileri mutlaka olmalıdır. Jelert daha çok savunmanın içinde kaldı, Sallai daha çok hücumu denedi ama final paslarında etkili değildi. | 3-Forvet arkasında görev yapan oyuncu, orta alana destek vermeli. Sadece hücum bölgelerinde görev yapmamalı. Yani bu oyuncu, savunma ve hücumu birlikte uygulamalı. G.Saray erken golü bulmasına rağmen özellikle ilk yarı maçı koparacak pozisyonları üretemedi. Çünkü oyunun lideri Sara yorgundu, bize ezberlettiği topla dikine hızlı hücumlarını fazlasıyla yapamadı. G.Saray'ın en çalışkanı olarak Osimhen öne çıktı, rakip savunmayı rahatsız etti. Zor pozisyonlarda bile takipçiliğini sürdürdü, topları kazandı. Ahmed Kutucu golünü attı ama iki tane de net pozisyonu harcadı. Kutucu'nun takım savunmasına daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Barış Alper girdikten sonra G.Saray biraz daha hücumda etkili olmaya başladı. Ama G.Saray'ın orta alanı fazla kontrol edememesi, G.Antep'in cesaretle hücum yapmasına neden oldu. İlk yarıda iki kritik hata yapan Muslera 3 tane müthiş pozisyon kurtardı. G.Saray için bu maç, tabela açısından önemliydi, yeni transferler ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreci G.Antep gibi bir deplasmanda geçip puan farkını koruması psikolojik açıdan önemlidir.

Burak Özdemir (Fanatik): Galatasaray kritik bir deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı. Bir süredir oyundaki devam eden düşüş Gaziantep'te de zaman zaman kendini gösterdi. Kadronun dar oluşunu da bunda büyük payı var. Galatasaray çok yüksek tempolu bir oyun oynadığı için bu tempoda başrol olan oyuncuları zaman zaman dinlendirmesi gerekiyor, ancak şu an kulübe bu anlamda çok zayıf. Selçuk İnan maçtan önce, Galatasaray'ın hafta için oynadığı maça atıfta bulunarak 'Yorulacaklarını düşünüyoruz' dedi. Dediği de doğru çıktı. 60'dan sonra Gaziantep FK orta alanı çok rahat geçti. İşte bu anlarda kulübeden iki oyuncuyla orta alana taze kan takviyesi yapılması gerekiyordu, ancak kulübe de öyle bir isim yoktu! Yedek kulübesi artık Galatasaray için adeta bir el freni oldu.

Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray, ikinci yarıda takım savunmasını ön planda tuttu. Buna rağmen üç çok önemli tehlike atlattı. Birinde Muslera çok iyi kurtardı, diğerinde de kaleye giden top kendi arkadaşına çarptı. Sonunda da Arda'nın bir volesi vardı. Maçın en net pozisyonunu ise Ahmed Kutucu kaçırdı. Sonuçta önemli bir 3 puanla maçı bitirdiler. Osimhen, 70 dakika alışılmış deparlarıyla takımı pozisyona götüren isimdi. Torreira zaten bilinen bir motor gücü. Muslera iki çok önemli kurtarışla kalitesini yine gösterdi. Sallai'yi başarılı buldum. Kaan Ayhan çok iyi görev yaptı, gollük kafa vuruşunu da kaleci çıkardı. Morata yakından tanıdığım bir isim ama arkadaşlarına alışması için biraz zamana ihtiyacı var. Sonuçta G.Saray zor şartlarda çok önemli bir 3 puan aldı. Ayrıca bilerek 4. sarı kartları görerek cezayı çok kolay bir Adana Demir maçı öncesi temizlemiş oldular. Dün gece için bundan iyisi can sağlığı.