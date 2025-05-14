Oshimen Galatasaray tarihine geçti

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Oshimen Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u da boş geçmeyerek turnuvada 5’inci kez ağları sarstı.

Galatasaray’ın süperstarı Victor Osimhen kupa finalinde Trabzonspor’u da boş geçmedi.

İkinci yarı başında Sarı-Kırmızılı takımı 2-0 öne geçiren golü kaydeden Osimhen, 63'te de farkı 3'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4’üncü maçında 5'inci golüne imza atan Nijeryalı santrfor çeyrek finalde Fenerbahçe'ye iki, yarı finalde Konyaspor'a bir gol atmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 39’uncu maçında 35’inci golüne ulaşan 26 yaşındaki golcünün 8 de asisti bulunuyor.

Osimhen ayrıca Galatasaray formasıyla 35 gole ulaşarak bir sezonda en çok gol atan yanabcı futbolcu rekorunda 34 gollü Mario Jardel'i geride bıraktı.

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