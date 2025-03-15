Galatasaray’ın en kritik iki yıldızını açıkladılar: Efsanelerin yanına gidiyor

Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray kendi evinde Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren gollerin 3’ü Osimhen’den biri ise Morata’dan geldi. Galatasaray kendi evinde aldığı farklı galibiyet ile Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 10’a yükselterek şampiyonluk yarışındaki avantajını yükseltti.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki en kritik 2 oyuncuya dikkat çekildi Spor yazarları özellikle Davinson Sanchez ve Osimhen’e ayrı parantez açtı. Yapılan yorumlarda Davinson’un Galatasaray’ın efsane savunmacıları arasında yer alabileceğinin altını çizdi.

Galatasaray ile ilgili Antalyaspor maçı sonrası yapılan yorumlar şöyle:

Osman Şenher (Milliyet): Haftalardır Galatasaray’ın maçlarını taraftar diken üzerinde seyretti. Ve oynanan karşılaşmaların tümünde zorlandı. Ama dün gece, Antalya karşısında futbol çıtasını yükseğe koyan bir takım seyrettik.

En başta Osimhen... Attığı üç golü bir kenara koyuyorum; isteği, arkadaşlarıyla uyumu, kazanma hırsı... Ben böyle bir şey görmedim. Sanki bu futbolcu kiralık değil, Galatasaray’ın altyapısında yetişmiş bir oyuncu gibi hareket ediyor.

Barış Alper resmen patlama yaptı. Her iki kanatta da oynadı, çok etkili oldu, Antalya defansının iki bekini de epey hırpaladı. Son 5-6 maçtır çok durgundu. Derbi öncesi oynadığı futbolla taraftarı gerçekten çok mutlu etti. Hele Osimhen’e attırdığı maçın üçüncü golü, son senelerde Galatasaray’da böyle bir orta görmedim. Osimhen bile öyle mutlu oldu ki, el hareketleriyle “Gol benim değil, Barış’ın” dedi.

Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray'ın tarihi zaferlerinde hep efsanevi savunma ikililerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Çocukluğumda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale giden efsanevi takımın yıldız ikilisi Cüneyt-Erhan’dı. Sonra Türk futbol tarihinin Avrupa kupalı ikilisi takip etti onları: Bülent ve Popescu. Eğer Galatasaray bu sezonu kayıpsız en önde bitirebilir ve kulüp tarihine bir namağlup şampiyonluk yazabilirse onda da bir stoperin olağanüstü rolü olduğunu not etmek gerek. O isim Davinson Sanchez.

Levent Tüzemen (Sabah): Üç gol atan, gol krallığında zirveye yerleşen Osimhen'in kazanılan penaltıda topu Morata'ya vermesi, alkışlanacak bir hareketti. Osimhen bu tavrı ile ne kadar mütevazı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alanya'da ikinci yarı asıl görevine dönen Sara nihayet, toparlanmaya başladı. G.Saray'ı bir maestro gibi yönetti, pas dağıtımında ön plandaydı. Sara'nın kendini bulması, Torreira'nın da iyi oynamasını sağladı.

Alanya'da tek başına savunmayı ayakta tutan Sanchez, Antalya karşısında da G.Saray'ın savunmadaki aklıydı. Abdülkerim ile yeniden uyumu yakalayan Kolombiyalı, hep doğru pozisyon alırken isabetli paslar verdi, bir pozisyonda hücuma çıkarken rakiplerini ipe un serer gibi geçmesi alkış aldı.