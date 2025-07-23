Galatasaray'ın 'Escobar'ı konuştu: Herkesin yeri dolar

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezona tekrardan dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Davinson Sanchez, “Tekrardan sezona başlamış olmaktan çok mutluyum. İşimiz bu ve çok sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden tekrar başlamış olmaktan çok mutluyum. Bunu kendimi huzurlu hissettiğim yerde yapıyorum. Geçen sene hem hedeflerime ulaştığımı hem de çok iyi insanlar tanıdığımı düşünüyorum. Bana yardımcı olan ve kendimi yakın hissettiğim insanlardı. Bu sayede en iyi halime yaklaştığımı hissediyorum" diye konuştu.

'BİR TEK AVRUPA EKSİK KALDI'

Sezon başında koydukları hedef doğrultusunda istediklerini aldıklarını ifade eden Sanchez, “Sezon başına üç tane hedef koymuştum. İki tanesine ulaşmayı başardık. Bu yüzden mutluyuz ve bu süreç içerisinde de istediğimizi küçük küçük inşa ettik. Kendimizi geliştirdik diye düşünüyorum. Bir tek Avrupa eksik kaldı aslında. İlerlemek için şansımız da vardı, daha iyi şeyler yapmak için de şansımız vardı fakat başaramadık. Ama genel olarak baktığımızda, hem kendi adıma hem grup adına mutlu olduğumuzu söyleyebilirim" yorumlarında bulundu.

'TARAFTAR DEDİĞİNİZ ŞEY TRİBÜNLERİN KALBİ'

Kulüp ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olmasının önemine değinen Kolombiyalı savunmacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün kulüplerde olduğu gibi taraftarlar çok önemlidir fakat bazı yerlerde, bazı kulüplerde bu çok daha net bir şekilde bellidir. Taraftarın varlığı kulüplerde ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olması gerçekten çok önemli. Çünkü taraftar dediğiniz şey tribünlerin kalbi. Size destek veren, kendinize güvenmenize yardımcı olan… Dolayısıyla sadece iyi performans değil, onları mutlu etmek için de oynuyor oluyorsunuz sahaya çıktığınız zaman."

'BU AKSİYONLARI GÖRDÜKLERİ ZAMAN MUTLU OLDULAR'

“Geçtiğimiz sezonun akılda kalan müdahalesi Fenerbahçe maçında röveşata ile çizgiden çıkarılan top mu, yoksa Trabzonspor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın çizgiden top çıkartması mı?" sorusu üzerine ise Davinson Sanchez, şöyle cevap verdi:

“Aslında bizim işimiz bu. Yapmamız gerekeni yaptık ikimiz de. İşimi doğru yapmaya çalışıyorum ve bu şekilde takımıma, taraftarıma güven vermeye çalışıyorum. Bahsettiğimiz iki pozisyon da çok önemliydi ve inanıyorum ki televizyondan izleyenler de, o anda tribünde olanlar da bu aksiyonları gördükleri zaman mutlu oldular. Fakat bunlar dediğimiz gibi işimizin parçası. Biz hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Hangisi daha iyiydi söyleyemem. Fakat ikisi de çok önemli pozisyonlardı."

'BİZ BERABER OYNARKEN KEYİF ALIYORUZ'

DHA'ya verdiği röportajda takımca futbol oynamaktan mutlu olduklarını, bu sayede de başarıyı yakaladıklarını ifade eden Davinson Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir hoca çok önemli. Önce size güven vermesi, onun güvenini hissetmeniz lazım. Bu sağlandı. Ve etrafınızdaki oyuncuların nasıl olduğu, onların ne yaptığını anlamanız gerekli. Ve sonunda da bu plan çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ona bakıyorsunuz. Baktığım zaman bizim planımızın çalıştığını söyleyebilirim. Hoca bu açıdan önemli. Benim karakterim de buna uyuyor mu, uymuyor mu? Ve benim buna adapte olmam… İşlerin iyi gittiğini düşünüyorum bu açıdan. Açıkçası biz beraber oynarken keyif alıyoruz. Beraber futbol oynamaktan mutluyuz. Bundan keyif almayı başarınca her şey çok daha doğal gelişiyor, daha başarılı oluyorsunuz."

'APO VE BEN BAZI ŞEYLERİ BİRİMİZ DİĞERİNDEN DAHA İYİ YAPABİLİYOR'

Abdülkerim Bardakcı ile iyi anlaştığını, eksik ve güçlü yönlerini bildiğini ifade eden Sanchez, “Birbirimizin karakteristik özelliklerini biliyoruz. Eksiklerimizi, güçlü yönlerimizi biliyoruz ve bu sayede de birbirimize daha rahat yardım edebiliyoruz. Apo ve ben bazı şeyleri birimiz diğerinden daha iyi yapabiliyor veya birisi daha kötü bir maç geçirmiş olabiliyor. Ve bunun dengesini bulduğunuz zaman, o zaman işler çalışmaya, yolunda gitmeye başlıyor. Birbirinizi tamamlamaya başlıyorsunuz" yorumlarında bulundu.

'LEMINA HEPİMİZİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI'

Mario Lemina'nın takıma gelişiyle daha farklı bir oyun oynadıklarını, oyuncuların işlerini kolaylaştırdığına vurgu yapan Kolombiyalı savunmacı, “Elbette çok büyük etkisi oldu. Sadece tecrübesiyle değil, futbolu nasıl gördüğü, nasıl yaşadığıyla da alakalı. Bu futbol, belli parçaların bir araya getirilmesi işi. Temel olarak baktığınızda, ne yaptığınızı tamamlamak için bu parçaları nasıl yan yana koyduğunuz önemli. Bu parçalar yan yana geldiğinde hangi oyuncu, hangi oyuncuyu nasıl etkiliyor, nasıl geliştiriyor, ne katıyor, buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla sadece varlığıyla değil, bizim takımda bulunmasıyla değil, futbolu nasıl gördüğüyle de hepimize bunu hissettirdi. Ve herkese yaydı bunu diyebilirim. Hepimizin işini kolaylaştırdı. Tam zamanında bize katıldığı için şanslıyız. Bize doğru yolları bulmak için birçok durumda sakinlik kattı takıma. Ve bunun eksikliğini hissederken gerçekleşti bu. Ve sonrasında da sadece iyi maçlar oynamadık. Herkese en iyi takım olduğumuzu, onlardan daha iyi olduğumuzu göstermeye başladık grup içinde. Çok iyi oldu. Ayrıca bunu zaten Galatasaray'ı tanıyarak geldiği için de daha kolay bir şekilde yaptı diyebilirim" dedi.

'HERKESİN YERİ BİR ŞEKİLDE İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE DOLUYOR'

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a kattığı değerle buradan ayrıldığını, kendisine de müteşekkir olduğunu ifade eden Sanchez, “Çok zor… Çünkü buraya gelmiş, tarih yazmış, burada çok büyük başarılar kazanmış birisinin yerine geçmek… Bu kulübün renklerini hissederek oynayan ve bunun parçası olmuş birinin yerine geçmek çok zor tabii ki. Fakat futbol çok dinamik bir dünya. Her zaman biri gider, biri gelir. Belki gelen gidenden daha da iyi oynar. Taraftarlar daha mutlu olur, onu gördüğünden size teşekkür ederler iyi oynadığınız için. Ama yeni gelenler belki sizden daha iyi işler yaparlar. Ben de öyle bakıyorum. Ben buraya geldim, işimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Benden sonra gelecek olan belki benden daha iyi olacak. Dolayısıyla herkesin yeri bir şekilde isteseniz de istemeseniz de doluyor. Dilerim onun kariyerinin devamı da daha iyi olsun. Kendisine müteşekkiriz. En önemlisi Galatasaray'ı en önemli seviyeye getirmiş olması… Onun döneminde çok önemli bir seviyeye gelmiş olmasından dolayı. Hem de bütün dünyaya da Galatasaray'da olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmasından dolayı. Eminim eğer birisi gelirse, o da iyi işler yapacaktır burada. Günay da iyi işler yapmaya devam edecektir" diye konuştu.

ESCOBAR'IN LAKABIYLA HİTAP EDİYORLAR AMA BEN BUNU BİR SAYGI GÖSTERİSİ OLARAK ALIYORUM'

Kendisi için takılan "El Patron" lakabını da açıklayan Davinson Sanchez, “Biliyorsunuz ben Kolombiyalıyım. 80'lerde, 90'larda Kolombiya'da neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun bir izi kaldı. Bundan utanmak veya sevmemek değil. Sadece şunu belirtmek lazım, günlük yaşantımızda Escobar'ın neler yaptığını, Kolombiya'da o kara dönemden sonra başka şeylerde oldu bunu da bilerek bakmak lazım. Onun lakabıyla hitap ediyorlar ama ben bunu bir saygı gösterisi olarak alıyorum. Hayır bunu istemiyorum da demeyerek. Çünkü bu aynı zamanda patron lakabı benim lider olduğumun, sorumluluğumun da olduğunun göstergesi. Bana bu yüzden seçildiğini düşünüyorum.

Bu sorumlulukları da üzerime alarak devam ediyorum. Anlamını herkes biliyor zaten. Anlamını bu şekilde görerek kabul ediyorum lakabımı. "Salva" ile alakalı gerçekten çok mutluyum böyle bir sevgi gördüğü için. Sadece taraftarlarımızdan değil, sokakta gördüğüm insanlardan da sokaktaki halktan da böyle bir sevgi görüyor olduğundan dolayı. Ben Galatasaray oyuncusuyum fakat öncelikle bir insanım. Sokağa çıktığım zaman onlardan sevgi görmek, saygı görmek ve benim de aynı şekilde saygı göstermem önceliğim. Hep saygı ve sevgi gördüm sokakta. Biz de kendimiz olmaya, sevgi ve saygıyı göstererek karşılık vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.