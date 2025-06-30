Galatasaray'ın eski başkanı otelsiz kaldı. Yarı fiyatına satıldı

İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’nce 3 milyar 200 milyon TL’ye satılan yalı, Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili’nin BLG Varlık Yönetim şirketinin alacağı nedeniyle satışa çıkarılmıştı. Tarihi Yalıdan Lüks Otele Dönüşüm 1980’lerde Ünal Aysal tarafından satın alınan yalı, 2000’li yıllarda restore edilerek 2006’da Hotel Les Ottomans adıyla lüks bir otele dönüştürüldü.

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MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, 11 odalı otel, bir tripleks, altı dubleks ve dört normal odadan oluşuyor. Her odanın farklı dekorasyonu ve Osmanlı mimarisine sadık dış cephesiyle dikkat çeken yapı, Boğaz’ın incisi olarak anılıyordu. Ancak Aysal’ın enerji şirketi Yeni Elektrik Üretim A.Ş.’nin iflası, otelin icra sürecine girmesine neden oldu.

İcradan Satış ve Yargıtay Kararı2020’de Akbank’ın eline geçen yalı, Aysal’ın hukuki mücadelesiyle 2022’de Unit Group’a devredilmişti. Aysal, 2 milyon Euro’luk yatırımla oteli yeniden açmayı planladığını açıklamıştı.

Ancak Yargıtay’ın “Satılabilir” kararı sonrası BLG Varlık Yönetim, Aysal’ın 75 milyon dolarlık borcunu 45 milyon dolara satın alarak icra sürecini başlattı. Açık artırmada yalıya önce 1.5 milyar TL, ardından 3.2 milyar TL teklif geldi.

Bugün sona eren artırmada başka teklif çıkmayınca satış gerçekleşti. Yeni sahibi yarın açıklanacak. Yalının Tarihi ve Mimari Değeri4527 metrekarelik alana sahip yalı, III. Ahmet dönemine ait kalıntılar, zarif bir çeşme ve Osmanlı tarzı bahçesiyle öne çıkıyor. 1790-1929 yılları arasında sahiplerince kullanılan yapı, bir dönem kömür ve kum deposu olarak kiralandı. 1980’lerde turizm amaçlı satılan yalı, Aysal ailesince restore edilerek lüks otel haline getirildi.

Serdar Bilgili’nin RolüBeşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, Galataport projesini sonlandırdıktan sonra BLG Varlık Yönetim ile icra sürecine dahil oldu. Şirket, Aysal’ın borcunu devralarak yalının satışını hızlandırdı.

Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı, tarihi dokusu ve modern lüksüyle İstanbul’un simgelerinden biri. Satışın ardından otelin geleceği ve yeni sahibinin planları merak konusu.