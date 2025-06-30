Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal ‘bu bir çökme operasyonu’ diyerek açıkladı

İstanbul’da boğazın ikonik yapıları arasında yer alan Hotel Les Ottomans, bugün ihaleye çıkıyor. Ünal Aysal, piyasa değeri 180 milyon dolar olan yapının çok düşük tekliflere gitme ihtimali için bir ‘çökme operasyonu var’ diyerek açıklamada bulunması dikkat çekti.

İHALE BUGÜN YAPILACAK

Galatasaray’da başkanlıkta yapan iş insanı Ünal Aysal tarafından uzun yıllardır kullanılan otel olarak işletilen ve boğazın önemli yapıları arasında yer alan eski adıyla Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı(3. Ahmet dönemi) yeni adıyla Hotel Les Ottomans’ın tartışmalı ihalesi bugün yapılacak.

TARTIŞMALI DÖNEM BAŞLADI

Yalı arazisi Unit Group çatısı altında Aysal ailesinin üyeleri tarafından hayata döndürüldükten sonra Akbank’tan temin edilen krediye karşılık ipotek ettirilmişti. Ardından, alacakların ihalesiz bir şekilde tanınmış iş insanı Serdar Bilgi’nin şirketi tarafından satın alınmasıyla tartışmalı dönem başlamıştı.

"BİR ÜSTÜNE ÇÖKME OPERASYONU VAR"

Sözcü gazetesi, Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal ile yaşanan sürece dair bir görüşme gerçekleştirdi. Ünal Aysal, yaşanan süreci “Bir üstüne çökme operasyonu var” sözleriyle yorumlarken, ihaleye çıkılan rakamın yalının gerçek değerinin çok altında olduğunu söyledi.

Aysal, “İhaleye çıkılan rakam çok düşük bir rakam. Bizim serbest değerlendirme kurullarından aldığımız rapora göre buranın piyasa değeri 178-180 milyon dolar civarında. Sıradan eski yalılar 150 milyon dolara satılıyor. Burası yepyeni bir yer. 180 milyon dolar değeri olan bir yer için bugün 35-50 milyon dolar civarı bir rakama gidiyor. Yani bir üstüne çökme operasyonu var. Zaten operasyonun bu kadar hızlı yapılmış olması üstüne çökme operasyonuyla işaretlendiriliyor”

KARAR BEKLENİYOR

Ünal Aysal, satış sürecine ilişkin iki ayrı dava açtıklarını ve öğle saatlerine kadar iki davadan birinde karar çıkması halinde ihalenin iptal edileceğini söyledi.