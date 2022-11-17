﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama

Galatasaray'ı Ronaldo heyecanı sardı.

Manchester United'la yollarının ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli dünyaca ünlü futbolcu için sarı kırmızılı taraftarlar 'Come to Galatasaray' diye kampanya başlatmışlardı.

Taraftarlar, Ronaldo'yu mesaj yağmuruna tutarken, eski başkan Adnan Polat'tan da çarpıcı bir açıklama geldi.

Polat, katıldığı bir toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur. Gelmez diye bir şey yok. Pekala gelebilir."