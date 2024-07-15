Galatasaray'ın eski futbolcusu 3. lige

Bursaspor'da Başkan Enes Çelik yönetimi, teknik direktör Batalla’nın isteği doğrultusunda Musa Çağıran ile görüşmelere başladı.
Yeşil-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki ön libero ile anlaşma yolunda son aşamaya geldi.
BATALLA İLE BİRLİKTE OYNADI
Arjantinli 10 numara Batalla ile 2011-2013 yılları arasında yeşil-beyazlı takımda birlikte forma giyen tecrübeli 6 numara Musa’nın, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona ermişti.
1992 doğumlu Musa Çağıran, 2011-2014 yılları arasında Ertuğrul Sağlam ve Christoph Daum döneminde Bursaspor’da oynadı.
Musa Çağıran 2011 sezonunda Galatasaray'da forma giydi.