Galatasaray'ın eski futbolcusu 3. lige

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Galatasaray'ın eski futbolcusu 3. lige

Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor bir dönem Galatasaray forması giyen Musa Çağıran'ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Bursaspor'da Başkan Enes Çelik yönetimi, teknik direktör Batalla’nın isteği doğrultusunda Musa Çağıran ile görüşmelere başladı.

Yeşil-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki ön libero ile anlaşma yolunda son aşamaya geldi.

BATALLA İLE BİRLİKTE OYNADI

Arjantinli 10 numara Batalla ile 2011-2013 yılları arasında yeşil-beyazlı takımda birlikte forma giyen tecrübeli 6 numara Musa’nın, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona ermişti.

1992 doğumlu Musa Çağıran, 2011-2014 yılları arasında Ertuğrul Sağlam ve Christoph Daum döneminde Bursaspor’da oynadı.

Musa Çağıran 2011 sezonunda Galatasaray'da forma giydi.

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