Galatasaray’ın eski hocası İtalyan devine mi gidecek?

İtalya Serie A'da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirvenin uzağında kalan Juventus'ta teknik direktör değişimi gündemde.

Bologna'dan ayrılıp sezon başında takımın başına geçen Motta, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kaldı ve istenen sonuçları elde edemedi.

Serie A'da lider Inter'in 12 puan gerisinde 4. sırada yer alan Juventus, 29 maç sonunda sadece 3 yenilgi alsa da 13 maçtan beraberlikle ayrıldı.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde liglere verilen milli arada Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin olası adaylarla görüştüğü ve Motta'yla ilgili kararın verildiği belirtildi.

Haberde, Motta'yla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarılırken yeni teknik direktörün kısa vadeli bir sözleşme imzalayacağı ve sezon sonundaki hedeflere ulaşılması halinde opsiyonun devreye gireceği ifade edildi.

Juventus'un ilk olarak Roberto Mancini ile görüştüğü, 4 aylık bir sözleşmenin ardından sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde 1 yıllık uzatma opsiyonunun devreye gireceği şeklindeki teklife deneyimli teknik direktörün sıcak baktığı kaydedildi.

İtalyan ekibinin yönetiminin Mancini'nin ardından Igor Tudor'la görüştüğü ve sonrasında Tudor'un favori konumuna geçtiği belirtildi. Haberde Tudor'un herhangi bir garanti olmadan daha basit bir opsiyonla sözleşme teklifine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Ayrıca ekonomik sebeplerden dolayı da Tudor'un tercih edilebileceğine dikkat çekildi.

Igor Tudor, Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yanında yardımcı antrenör olarak çalışmış ve sonrasında Lazio'da görev yapmıştı.