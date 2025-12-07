Eski milli futbolcu ve şimdiki antrenör Sabri Sarıoğlu, geçen mayıs ayında otel çalışanı Lara G. ile mahkemelik olmuştu.

Lara G., Sabri’den hamile kaldığını ancak ünlü futbolcunun baskısıyla bebeğini aldırdığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık soruşturmayı tamamladı ve zorlamaya ilişkin hiçbir belge ya da tanık beyanı olmadığına hükmederek dosyayı kapattı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski sağ beki Sabri Sarıoğlu ile kaptan pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’nun 15 yıllık evliliğini bitireceği iddia edilmişti.

Sabri’nin genç bir kadınla ilişki yaşadığı, kadının hamile kalıp kürtaj yaptırdığı ve bu süreçte büyük kriz yaşandığı öne sürülmüştü. Çiftin boşanma dilekçesi verdiği konuşuluyordu.

‘HAYATINDA BİRDEN FAZLA KİŞİ VARMIŞ’

Yağmur Sarıoğlu, iddiaları Dubai’de yanıtladı ve Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

"Ortada Sabri'ye atılan mesajlar var, 1-2 milyon istediğine dair. Olay, haziran öncesi. Karşı tarafın elinde delil yok. 7-8 aydır karşı tarafın şantaj ve tehdidi var. Kürtaj, hamilelik hastanede kayıtlı. Ama o dönem hayatında birden fazla erkek varmış. Hastaneye de kendi rızasıyla gitti. Özel bir hastanede kürtaj oldu. Hastanede zorla bir şey yaptırmanın mümkünatı yok.

‘ÇOCUKLARIMLA BENİ TAKİP EDİYOR’

Yağmur Sarıoğlu devam etti:

"Bu kız, beni ve çocuklarımı takip ediyor. 3 gün önce çocuklarımı tenis kulübüne götürdüm. Çocuklarım arabaya binerken sokaktan yanımızdan geçiyor. Kavga çıksın, ben bunları çekeyim kafasında. Hanımefendi sürekli takipte, şantajı tehdidi yapan da o aylardır."

‘HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK’

Evliliklerinde sorun olmadığını vurgulayan Yağmur Sarıoğlu şöyle devam etti:

"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Biz Çeşme'den daha yeni geldik. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor."

Şantaj davası hakkında ise:

"Avukat takibini yapıyor. Bu dava adli tatilden dolayı hâlâ devam ediyor. Sabri karşı dava açar mı onu bilmiyorum. Ama karşı tarafın tehdit, şantaj mesajları delil olarak verilmiş durumda."

